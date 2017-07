Maio: Pai acusado de violar filha condenado a 14 anos de prisão

24/07/2017 07:53 - Modificado em 24/07/2017 07:53

A Juíza do Tribunal da comarca do Maio condenou a 14 anos de prisão um indivíduo de 42 anos acusado de ter abusado sexualmente da filha menor, na altura com 13 anos.

O caso veio a ser descoberto em Dezembro último, após a menor ter dado entrada no Centro de Saúde da ilha. A vítima de 13 anos, confessou ter sido abusada sexualmente pelo próprio progenitor.

A menor veio a ser transferida para o Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia onde foi submetida a tratamentos. O caso que veio engrossar as listas de abuso sexual contra menores abalou, mais uma vez, a ilha do Maio.

O agressor foi julgado na semana passada tendo a Juíza aplicado uma pena de prisão de 14 anos. Na altura, o acusado esteve internado por apresentar transtornos mentais.