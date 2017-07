Andebol: Atlético cai novamente na final do campeonato Nacional

O Atlético Clube do Mindelo e o Desportivo da Praia reeditaram a final da época passada e, mais uma vez, a equipa de Santiago levou a melhor, desta feita por um golo de vantagem. 28-29 foi o resultado final.

A equipa de São Vicente, mais uma vez, marcou presença na final, isto após um percurso fabuloso durante a prova, onde conseguiu três vitórias consecutivas, duas na fase de grupos e uma nas meias-finais, vitórias estas que foram conseguidas com números impressionantes. Na finalíssima da prova, o Atlético teve de novo pela frente a equipa “Militar” que na época passada tinha vencido esta formação de São Vicente onde, mais uma vez, o fantasma do ano passado voltou a pairar sobre os comandados de Aquilino.

Com esta derrota, o Atlético cai novamente na final da prova e chega a casa de mãos vazias, certamente com um gosto amargo por perder por apenas um ponto o título nacional. Facto curioso é que ambas as equipas do Atlético masculino e feminino perderam a final do Campeonato Nacional com o mesmo resultado, pois recentemente, na Ilha do Sal, a equipa feminina saiu derrotada da final frente ao ABC por 28-29.

Apesar desta derrota na finalíssima, a equipa masculina traz na bagagem o prémio de melhor jogador do campeonato que foi atribuído ao jogador Samuel. Um prémio individual mas que reflecte o trabalho de uma grande equipa como a do Atlético.