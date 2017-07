Andebol : Kivan Dongo a caminho do Juventude Desportiva do Lis

21/07/2017 01:04 - Modificado em 21/07/2017 01:04

Natural de Vila Nova, São Vicente, Kivan Dongo de apenas 20 anos, representa as cores do Atlético do Mindelo. Uma ligação de cinco anos com o clube que chega ao fim após o campeonato nacional 2017, isto porque está de malas feitas para ingressar na equipa portuguesa do “Juve Lis” de Leiria.

Ao NN, o jovem que se encontra a prestar o serviço militar, conta o seu trajecto no Andebol Cabo-verdiano e Europeu e expectativas futuras. Kivan, como muitos jovens, começou a praticar o Andebol na Escola Secundária, no seu caso, na Escola Secundária Jorge Barbosa, onde foi seleccionado com 14 anos pela sua professora para a Selecção da Escola. Participou em dois torneios entre Escolas em Sub-18 e, a partir daí, revela, nasceu a grande paixão pela modalidade, a ponto de querer treinar por uma equipa de Andebol. Com 16 anos Kivan revela que um colega da sua zona o levou para treinar na equipa Sénior do Batuque FC, numa fase em que se encontrava de férias escolares, onde veio a conhecer o treinador Didi que considera ser o seu “segundo pai”.

Finda a época desportiva 2012-13, o atleta aponta que só treinava no Batuque, mas com a saída do treinador para criar o projecto Atlético Clube do Mindelo, mudou-se para lá, onde se estreou na altura ainda com 16 anos. Com cinco anos a envergar as cores do Atlético, o jovem jogador a nível colectivo já venceu todos os troféus que há para vencer em São Vicente e em Cabo Verde. A nível individual, Kivan foi distinguido na primeira gala do ACM como jogador revelação e, na terceira gala foi galardoado com o prémio de melhor Pivot e fez ainda parte da equipa do ano desportivo.

Em relação às chamadas para as selecções de Cabo Verde, o jovem de 20 anos representou primeiro a Selecção de Sub-21, em 2015, no Challenge Trophy Intercontinental na Bulgária e, logo no ano seguinte, integrou a Selecção de Sub-20 para o torneio Challenge Trophy Zona na Guiné Conacri. Neste momento, o número 13 do Atlético diz que anseia agora por uma chamada para a selecção principal do país.

O atleta de 1,96 m de altura e 90 kg de peso está integrado, neste momento, nas Forças Armadas de Cabo Verde e, em 2016, teve a sua primeira experiência profissional fora do país, tendo integrado a equipa do ABC de Braga por dois meses, mas o mesmo refere que não conseguiu permanecer na equipa, tendo regressado novamente para Cabo Verde e à equipa do Atlético. Desta feita, o jogador atinge um novo voo na sua carreira e está de malas feitas para representar a equipa portuguesa do Juve Liz, oportunidade esta que surgiu, segundo ele, através do professor e olheiro do Futebol Clube do Porto, Felipe Suares que reside, neste momento, na Cidade da Praia, e que para Kivan é um dos grandes conhecedores da equipa do Atlético e do trabalho desenvolvido na equipa.

Kivan conta que em Braga foi difícil integrar-se na equipa porque lhe faltou “muita maturidade” para encarar o estágio profissional e estava entre os campeões de Portugal, mas que, desde então, anseia por uma nova oportunidade que chegou agora de outro clube português, o Juve Lis. “Agora sim, agora eu tenho hipóteses de ir assinar o meu primeiro contrato profissional e eles estão apostando muito em mim. Estou mais do que preparado para ir e dar o meu melhor com humildade e respeito”, sustenta.

O “Militar” aponta que está, neste momento, a tratar de toda a papelada necessária para poder, o mais rapidamente possível, integrar a equipa portuguesa que inicia os trabalhos da pré-temporada em Agosto. Em Portugal, o Pivot tem à sua espera no Juve Lis um contrato válido por uma época e com mais duas de opções, isto consoante o seu desempenho.

Dispensado do serviço militar por uma semana, o jogador natural de Vila Nova, encontra-se, neste momento, com a equipa do Atlético na Cidade da Praia, onde a equipa disputa o Campeonato Nacional e já tem assegurada a presença nas meias-finais da prova, após duas vitórias na fase de grupos. Esta é, certamente, a sua última competição pelo Atlético antes de rumar a Portugal e, por isso, o jogador diz que está a desfrutar o máximo deste Nacional e quer terminar com o segundo título Nacional ganho, na sua terceira participação.