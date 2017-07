Vírus VIH/SIDA: Cabo Verde supera a barreira dos 50% nos países da lusofonia

21/07/2017 00:53 - Modificado em 21/07/2017 00:53

Cabo Verde é um dos países lusófonos que já superou a barreira dos 50% de infectados com o vírus VIH/SIDA que estão a ser alvo de tratamento com antiretrovirais, mas está ainda longe das metas definidas pela ONU para 2020.

Num relatório sobre a situação em 2016 divulgado esta quinta-feira e intitulado “Acabar com a Sida, o progresso rumo às metas de 90-90-90”, a ONUSIDA destaca Cabo Verde como um dos sete países da África Ocidental e Central – Benim, Burkina Faso, Burundi, Gabão, Senegal e Togo – que ultrapassaram a barreira dos 50% de doentes em tratamento.

Segundo a ONUSIDA, em Angola, apenas 40% dos infectados sabe que tem o vírus e, desse total, 55% está em tratamento. Desses 55%, somente 16% ficaram livres do VIH.

Na Guiné Equatorial, 43% de todas as pessoas que vivem com o VIH estão a realizar tratamento para a doença, refere o relatório, sendo este o único dado sobre o país, tal como no caso da Guiné-Bissau, onde a percentagem é de apenas 33%.

Entre os lusófonos, não há dados neste relatório da ONUSIDA sobre São Tomé e Príncipe nem sobre Timor-Leste.

No relatório, a ONUSIDA realça que, pela primeira vez, os dados estão equilibrados: mais de metade de todas as pessoas contaminadas com o vírus da Sida (53%) tem já acesso a tratamentos antiretrovirais e que as mortes relacionadas com a doença também desceram para metade desde 2005.

Em 2016, 19,5 milhões dos 36,7 milhões de pessoas com VIH tiveram acesso ao tratamento com antiretrovirais, tendo o total de mortes diminuído de 1,9 milhões em 2005 para cerca de um milhão em 2016.

Se a tendência se mantiver, o progresso no combate à doença permitirá atingir, em 2020, a meta global de 30 milhões de infectados em tratamento.

As metas dos “Três 90” foram traçadas em 2014 para acelerar o progresso no combate à doença para que, até 2020, 90% de todas as pessoas que vivem com o vírus saibam que o têm, 90% de todos os que foram diagnosticados com VIH obtenham acesso a terapias sustentadas com antiretrovirais e 90% dos que tiveram acesso ao tratamento se tenham curado.

O relatório indica que em 2016, mais de dois terços (70%) dos contaminados com VIH sabia do seu estado. Desses, 77% tinha acesso a tratamento e, destes, em 82% já o vírus tinha desaparecido.

A África Oriental e Austral, a Europa Central e Ocidental, a América do Norte e a América Latina estão nos carris para atingirem as metas “90-90-90” previstas para 2020.

Por outro lado, a área das Caraíbas, Ásia e Pacífico podem também atingir as metas, mas, alerta-se no relatório, apenas se os respectivos programas forem reforçados e acelerados.

Segundo o relatório, sete países já atingiram as metas “90-90-90”: Botsuana, Camboja, Dinamarca, Islândia, Singapura, Suécia, Reino Unido e Irlanda do Norte, havendo muitos mais já perto de as completar.