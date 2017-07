Crime passional na ilha Fogo: Homicídio seguido de suicídio por enforcamento

A ilha do Fogo registou na tarde de ontem mais um crime passional na localidade de Achada Mentirosa. O homem de 30 anos provocou a morte da sua companheira desferindo um golpe de ferro na cabeça. Após o crime com recurso a uma corda pôs termo a própria vida.

Os crimes ocorreram na passada quarta-feira, 19 na localidade de Achada Mentirosa na ilha do Fogo. Any como era conhecida foi assassinada brutalmente com um ferro pelo seu companheiro Paulo Jorge Gonçalves com quem tiveram um filho.

A vítima de 28 anos foi assassinada com um golpe de ferro na cabeça. Já o agressor veio a ser encontrado sem vida com uma corda atada ao pescoço. Os corpos dos jovens foram levantados ontem na presença do corpo policial e da Delegacia de Saúde da ilha do Fogo.

As autoridades policiais não revelaram ainda as causas da tragédia. A autopsia aos corpos deverá ser realizada nos próximos dias visto que o médico legista não se encontra na ilha.