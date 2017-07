Sal recebe de 21 a 23 de Julho o Torneio Internacional de Vólei de Praia

A praia de Santa Maria, Ilha do Sal vai ser placo deste grande evento que conta com os escalões sénior, em masculino e feminino, prova esta que arranca na sexta-feira e será concluída no domingo.

Seis países de língua oficial portuguesa vão marcar presença nesta competição, com destaque para Angola a actual campeã dos Jogos Africanos, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. As equipas nacionais destes países vão participar nesta competição com duplas nas duas categorias.

O evento é organizado pela Associação das Federações de Voleibol dos países da Língua Portuguesa. De realçar que as equipas de Angola, Portugal e Moçambique partem directamente da Ilha do Sal para disputarem o Mundial que será organizado este ano pela Áustria.