Caio sagra-se bicampeão no torneio Praia Boxe

20/07/2017 04:33 - Modificado em 20/07/2017 04:33

José Carlos Pereira ou “Caio”, estudante do 3º ano do curso de Desporto sagra-se campeão no Torneio Praia Boxe realizado em Maio último. O jovem de 22 anos reside no bairro de Safende, Praia, e não deixou as dificuldades atrapalharem os seus objectivos. A sua habilidade para o desporto, força e velocidade, fizeram dele o melhor atleta a nível regional.

A competição aconteceu no passado mês de Maio e reuniu um grande número de atletas. Com socos e chutes certeiros, Caio dominou a primeira luta em busca da melhor medalha. Caio, como gosta de ser chamado, conquistou pela segunda vez consecutiva o lugar mais alto do pódio no Torneio Praia Boxe, isto depois da sua terceira participação.

Para além de pugilista, o melhor atleta a nível nacional também dedica parte do seu tempo ao estudo e ao trabalho de recepcionista de restaurante. No seu terceiro ano do curso de Direito perdeu a mãe, isto após ter perdido o pai há cerca de dois anos.

O atleta reconhece que as dificuldades têm sido duras, mas que tem conseguido ultrapassá-las com muita força de vontade e determinação. O objectivo do jovem é trabalhar duramente para poder ajudar a sua ilha, o país.

Com o resultado, o jovem está com a vaga garantida para o nacional que deverá acontecer na ilha do Sal. Em busca de mais uma medalha, Caio já começa a preparar-se. Antes de se tornar campeão do boxe, o atleta passou pelo caraté e pelo judo.