Campeonato Nacional de Andebol: Atlético vence o Rosariense e apura-se para as meias-finais

20/07/2017 04:31 - Modificado em 20/07/2017 04:31

A equipa masculina do Atlético apurou esta quarta-feira para as meias-finais do campeonato nacional após o triunfo por 35-20 sobre o Rosariense.

Os tricampeões regionais de São Vicente marcam presença na próxima fase com duas vitórias em dois jogos, primeiro sobre o Kapa Kobra da Ilha do Sal por 46-23 e desta feita mostrou a sua superioridade frente aos de Santo Antão, nesta segunda jornada do grupo A.

A equipa são-vicentina agora fica a espera do adversário para as meias-finais da prova, onde a equipa leva números satisfatórios até ao momento com 81 golos marcados e 43 sofridos. A competição recorda-se está a ter como palco o Pavilhão Váva Duarte na Cidade da Praia, onde nove equipas divididas em três grupos disputam entre si o título de campeão nacional, entre eles o Atlético do Mindelo.

O Atlético espera agora pelo adversário para a disputa das meias-finais agendada para sexta-feira 21, com a finalíssima marcado para domingo 22.