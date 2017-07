Joana Rosa opõe-se ao “desvio” do barco Praia d’Aguada para a ligação com a ilha de São Nicolau

20/07/2017 04:22 - Modificado em 20/07/2017 04:22

O Governo anunciou que o navio Praia D’Aguada vai fazer a ligação de São Nicolau com as outras ilhas. No entanto, a deputada do MpD eleita pelo círculo eleitoral da ilha do Maio posiciona-se contra esta estratégia do Governo.

“Esperemos que o Praia d’Aguada se mantenha na linha Praia-Maio-Fogo e que possa fazer perfeitamente outras ligações. O Maio não pode ficar da forma como está”, adiantou à RCV.

Para a deputada, o Praia d’Aguada sempre fez a ligação com o Maio, e o barco foi adquirido para fazer a ligação entre o Maio e os portos de Sotavento.

“Hoje fala-se do desvio para o porto de São Nicolau, o que não concordo. E, penso que o Governo precisa de arranjar uma solução”. A deputada admite que hoje o Maio tem o navio Sotavento, mas que este não apresenta as melhores condições de comodidade e de tempo de percurso.

Adianta ainda que as condições de ligação à ilha melhoraram substancialmente, com ligações marítimas e áreas e, neste sentido, espera que o Governo reveja esta decisão que precisa de ser melhorada “com um barco com melhores condições”.