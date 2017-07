Jovem de 18 anos acusado de homicídio em São Lourenço dos Órgão

20/07/2017 04:17 - Modificado em 20/07/2017 04:17

Éder Carvalho, de 18 anos, está a ser acusado de ter morto à facada um jovem, Manuel Rocha. O homicídio ocorreu na passada terça-feira, 18, na localidade de São Lourenço dos Órgãos, interior da ilha de Santiago.

As informações sobre este caso de homicídio ainda são escassas. A Polícia Nacional está a investigar os meandros do crime pelo que não facultou muitos detalhes acerca do homicídio.

Não se conhecem ainda os motivos que levaram à morte do jovem Manuel de 26 anos na zona de Ribeirão Galinha, em São Jorge. O jovem Éder Carvalho foi ontem detido pela Polícia Nacional após ter esfaqueado o jovem que faleceu antes de dar entrada no Hospital.

O agressor deveria ser presente ao Tribunal na tarde desta quarta-feira.