Tentou evitar uma briga e acabou por levar um tiro no rosto

20/07/2017 04:15 - Modificado em 20/07/2017 04:15

Um indivíduo foi baleado no rosto na madrugada do passado domingo ao tentar evitar uma briga entre duas pessoas em São Martinho Grande. O jovem que ficou com o rosto desfigurado pelos estilhaços do projéctil, foi atingido dentro da viatura quando resolveu abandonar o local.

A vítima que responde pelo nome de Ângelo Mendes foi conduzida ao Hospital Agostinho Neto onde se encontra internada. Tudo aconteceu em São Martinho Pequeno, ilha de Santiago.

O jovem de 26 anos que se encontrava numa festa, queria apenas evitar uma briga, mas acabou por ser atingido. Não se sabe ainda quem terá disparado um tiro de ”boca bedjo” contra o rosto de Ângelo.

Contudo, a Polícia está a investigar o caso na tentativa de identificar o autor do disparo que atingiu o jovem.