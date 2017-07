“Movimentos cívicos” contestam decisão de extinguir o Museu do Mar : “ Vamos resistir “

20/07/2017 04:12 - Modificado em 20/07/2017 04:12

Depois das declarações do Ministro da Cultura e Indústrias Criativas de, possivelmente, vir a desactivar o Museu do Mar em São Vicente que funciona na Réplica da Torre de Belém, na Rua da Praia, o Movimento Sokols e o Provedor do Mindelo, em nome da cidade, contestam esta decisão e começam a angariar apoios da sociedade mindelense que afirmam, nos comentários no post lançado no Facebook, que não deixarão isto acontecer. E lançam o apelo: “Vamos resistir”.

Realçam, no entanto, que São Vicente, nada tem contra “um merecido museu em São Nicolau, com toda a sua história de homens e de mulheres do mar, mas também São Vicente merece o seu museu”.

Para que esta mudança se efectue, Abraão Vicente prometeu cinco mil contos para a 2ª fase de reabilitação do museu do Tarrafal de São Nicolau e criar um grande museu de pesca na ilha e, para São Vicente, vai ser criado o Centro Interpretativo do Porto Grande.

Uma decisão que deixa uma certa estranheza no seio da população que questiona, como é possível dizer-se que São Vicente vai ser o centro da economia marítima e retirar uma peça importantíssima desse “puzzle”, questiona um internauta.

No entanto, para mostrar que não estão para brincadeiras, na manhã desta quarta-feira, o local acordou com uma faixa em frente do edifício com a seguinte mensagem: “Estamos atentos”.

“Mais faixas serão bem-vindas sem destruir o património. Usem fitas ou arames para prender as faixas. Povo de Soncent vamos à luta”, encoraja o movimento Sokols que está a trabalhar para se organizar como um Movimento Cívico, com o objectivo de “incitar e suscitar o pensamento crítico da sociedade civil para que o bom senso e a razoabilidade das decisões-posições governativas que impactam na vida de todos sejam as mais justas, equilibradas e harmoniosas”.

Isso quer dizer que a população pretende fazer-se ouvir e tentar barrar aquilo que consideram “uma transferência de uma peça importante da história marítima de São Vicente para São Nicolau”.

As críticas são muitas e alguns apelam à revolução da sociedade. “Este é mais um incentivo para criar uma revolução. Vamos continuar a manifestação porque pode ser que assim possamos travar as suas manobras. E caso tentarem ripostar contra a união do povo, vamos ao extremo, ou seja, a revolução vai passar a ser a solução”.

