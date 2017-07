Solange lança disco com mornas de Eugénio Tavares

A cantora Solange Cesarovna lança este sábado no Mindelo, seu terceiro disco intitulado “Mornas”, e inicia digressão nacional que a levará até à ilha Brava, terra de Eugénio Tavares, para ali celebrar os 150 anos do nascimento do poeta.

A cantora, que se afirma admiradora incondicional de Eugénio Tavares, diz que “entregou a alma” na gravação do disco, tarefa para a qual se juntou a Manuel Paris (baixo), Kau Paris (bateria e percussão), Manuel de Candinho (guitarra acústica) Nilton Cunha (cavaquinho) e Nando Andrade (piano e teclado).

Na apresentação oficial do disco, neste sábado, 22, na Rua de Lisboa, Solange Cesarovna estará acompanhada de Voginha, Micau, Kikas e Zé Paris.

Com a gravação deste álbum, o terceiro, que contou com edição do Artiletra, Solange pretende homenagear Eugénio Tavares e “apoiar de forma entusiástica a iniciativa extraordinária” para o reconhecimento da morna como património cultural e imaterial da Humanidade.

Inforpres