Ténis: Samuel Lopes Campinha quer revalidar o Título Nacional

19/07/2017 00:59 - Modificado em 19/07/2017 00:59

Samuel Lopes Campinha, detentor do título de campeão nacional, juntou mais um Campeonato Regional de Santo Antão ao seu palmarés ao sair invicto do Campeonato Regional de Santo Antão, prova esta que decorreu nos Courts de Ténis de Afonso Martinho. Mostra-se feliz com a conquista mas, agora, aponta baterias para a defesa do Título Nacional.

O tenista, natural de Afonso Martinho e que já tem presença assegurada no Campeonato Nacional da modalidade devido ao título que conquistou em Janeiro deste ano, soma assim mais uma presença na prova maior do Ténis Cabo-verdiano onde já leva seis títulos conquistados. O atleta que este ano já conquistou o Campeonato Nacional, a Taça de Santo Antão e o Campeonato Regional procura fechar o ano com chave de ouro, pois vai defender em São Vicente, ainda este mês, o título de Campeão Nacional.

Samuel Lopes, com mais esta conquista a nível interno onde já perdeu as contas no que toca aos títulos conquistados, aponta que se sente muito feliz não só pelo título mas também pela forma como tem treinado, o que reflecte na qualidade do seu jogo, neste momento.

O atleta de 31 anos é professor de educação física e explica que para manter a boa forma, treina sempre que possível e encara o Ténis com muita seriedade e com responsabilidade, para poder vencer cada vez mais títulos. Os resultados demonstram que Campinha leva grande vantagem sobre os demais atletas da Ilha. O mesmo afirma que os resultados podem reflectir isso mas que teve de se aplicar para que os resultados fossem os obtidos e que, de modo geral, avalia a sua prestação como sendo “muito boa”.

No horizonte aproxima-se agora a prova máxima do Ténis Cabo-verdiano que vai ter como palco São Vicente e que arranca no dia 21, sexta-feira, com a primeira fase da prova, onde os atletas que ficaram em terceiro e quarto lugar de cada Ilha, vão disputar entre eles um apuramento para a entrada na segunda fase. Na segunda fase que tem início marcado para o dia 24, segunda-feira, entrarão em cena o primeiro e segundo classificados de cada Ilha, precisamente, onde o Campeão Nacional em título está inserido.

Já com os olhos focados nesta competição, Samuel Lopes sabe o nível da responsabilidade que vai levar consigo para São Vicente, mas quer fazer de tudo para revalidar o título. “Posso dizer que tenho uma certa pressão sim, porque muitas pessoas abordam-me e dizem-me que tenho que voltar a vencer e, quando é assim, fico com o sentido de responsabilidade acrescida. Mas é algo normal de gerir, porque já estou habituado a isso e tenho já muitos anos nestas andanças. Tento preparar-me da melhor forma possível, fazer os meus treinos regularmente, sempre motivado e empenhado. Tem sido um pouco cansativo mas é para uma causa justa”, sustenta.

Este nacional, ao contrário de outros realizados, vai ter mais jogos durante a fase de grupos, o que traz sempre mais exigências e, a ver de Campinha, isso vai implicar mais competitividade e terá de estar mais preparado. Quanto aos adversários da prova, o atleta está consciente de que muitos deles vão estar mais fortes e preparados em relação ao último Campeonato Nacional. “Certamente vou ser o alvo principal a ser abatido, por isso, estou a preparar-me para uma competição que se espelha muito difícil”, concluiu o campeão nacional.