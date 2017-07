Santo Antão: Banda tradicional de músicas cabo-verdianas “Banda K Sol” faz digressão pela Europa

19/07/2017 00:58 - Modificado em 19/07/2017 00:58

O grupo musical iniciou terça-feira, 17, viagem rumo à digressão pela Europa onde vai actuar em concertos na Itália, Eslovénia, Croácia, França, Espanha e Portugal e leva na agenda temas musicais dos mais variados do quotidiano do povo santoantoniense e cabo-verdiano.

O grupo tradicional de Santo Antão vai representar Cabo Verde nestes países europeus, fruto do Festival Sete Sóis Sete Luas que todos os anos acontece em Ribeira Grande, Santo Antão, no mês de Novembro. O grupo é composto pelo baixista Rui Salomão, pelo baterista Roger Santos, pelo violinista Domingos, pelos vocalistas e guitarristas Djon Brava e Roger Paulo. Em cada país o grupo tem agendado um show intimista com a duração de 70 minutos.

Este Online teve a possibilidade de falar com Roger Paulo (Rodji), jovem vocalista que vai interpretar músicas da sua própria autoria derivadas, conforme o próprio afirma, da vivência do seu quotidiano, do povo de Santo Antão e do nosso povo em geral. O jovem artista filho de Santo Antão tem mostrado a nossa música em muitos cantos do mundo e, recentemente, regressou de uma tournée em vários países asiáticos.

Roger Paulo bem cedo descobriu o gosto pela música em Ribeira Grande, tendo já feito parte do Grupo Cordas do Sol e encontra-se, neste momento, envolvido neste novo projecto que faz maravilhas nas noites da Ilha. A tournée ficará concluída no dia 29, sexta-feira e, de regresso a Cabo Verde, Rodji diz que estará novamente em estúdio preparando o lançamento do seu primeiro single com vídeo, em Dezembro, intitulado “Sintonton e Sebe”, uma música que, segundo o mesmo, fala da vivência profunda das gentes de Santo Antão e também da gastronomia e morabeza das suas gentes.