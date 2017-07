12º EPISÓDIO DA SÉRIE: DESVENDADO O 1.º PROCESSO CONTRA A CRASDT.

Neste vídeo, fala-se de forma mais aprofundada, sobre os termos judiciais do processo nesta parte, ou seja, de como o processo sobre Maus Tratos a menores correu na Procuradoria da República da Comarca da Praia, nomeadamente o que disseram os queixosos e as testemunhas ouvidas (inclusive as próprias crianças), e as verdades e inverdades contadas.

Aqui também se apontam os três casos de maus-tratos a menores de que foi indiciado o Sr. Inácio Cunha, explicando-se a verdade sobre cada um desses casos.

Outrossim se relatam as culpas manifestas de algumas testemunhas que todavia optaram por negar a todas as suas responsabilidades nas afrontas que infligiram injustamente às crianças do Orfanato da CRASDT, pondo todas as suas culpas apenas sobre o Inácio Cunha, como sempre.

Mesmo assim, as crianças ouvidas foram todavia muitíssimo claras ao denunciar essas testemunhas na Procuradoria da República da Comarca da Praia, casos das testemunhas Della Brito (que disse que nunca presenciou a qualquer mau-trato às crianças da CRASDT, mas todavia foi das pessoas mais indiciadas por essa prática nefasta, na Procuradoria da Praia) e Liu Évora (que apontou apenas o Inácio como culpado, sendo porém ela mesma e o seu actual marido, alguns dos verdadeiros culpados).

Também revela-se aqui de forma mais clara, o porquê de muitas crianças sempre terem pensado que era o Inácio Cunha quem era o autor dos açoites e dos jejuns injustos impostos a essas crianças indefesas, face ao grande engano a que os terríveis açoitadores de crianças do Orfanato da CRASDT, lhes submetiam, mentindo sempre às crianças de que era o Inácio quem mandava-lhes dar a todos esses castigos (açoites e jejuns) abusivos, às crianças, e isso manchou profundamente, pela negativa, as consciências dessas crianças, quanto ao real carácter do Inácio.