Irina em lingerie mostra boa forma três meses após ser mãe

18/07/2017 08:08 - Modificado em 18/07/2017 08:08

Apenas vestida com lingerie, a ex-namorada de Cristiano Ronaldo mostrou ao Mundo, através do Instagram, a barriga lisa e as curvas no sítio depois de se ter estreado na maternidade, em finais de março, com o nascimento de Lea de Seine, fruto do namoro com o ator Bradley Cooper.

Consciente do peso da imagem na profissão em que se destaca, Irina Shayk não se deixou engordar durante a gestação e a prova é que depressa voltou ao trabalho – é comum vê-la correr pelas ruas de Los Angeles, onde vive e onde esta semana recebeu novamente a visita da irmã Tatiana e dos dois sobrinhos. Antes do reencontro com a família, a manequim russa de 31 anos esteve de férias no Taiti com Cooper e alguns amigos, entre eles a estilista Diane Von Furstenberg, o jornalista Anderson Cooper e o namorado deste, Benjamin Maisani, a atriz Allison Williams e o marido Ricky Van Veen. E, já aí, revelou uma bela forma física.

Sempre muito discreta em relação à vida privada, Irina tem mantido a filha longe dos olhares públicos, no entanto já foi fotografada a passear a menina, quase sempre acompanhada por uma ama. Recorde-se que a gravidez só foi assumida, de forma implícita, quando revelou uma barriga proeminente no desfile anual da Victoria”s Secret em novembro de 2016, em Paris.

JN