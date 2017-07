Bebé dá o último beijo à mãe antes de esta morrer Despedida ficou documentada numa imagem emocionante.

18/07/2017 08:03 - Modificado em 18/07/2017 08:03

Imogen Petrak, grávida de 36 semanas, foi levada para o hospital com uma infecção no ouvido que lhe causou graves danos cerebrais. Os médicos fizeram uma cesariana e conseguiram salvar Eleanor, que nasceu quatro semanas antes do esperado, mas a mãe não sobreviveu. Imogen e o marido, John, tinham já um filho com pouco mais de um ano, JB, que teve de se despedir da mãe. O momento emocionante ficou registado em imagens e descrito como “O Último Beijo”. “Ela foi levada para o hospital com uma infeção no ouvido que lhe passou para o cérebro causando um grande inchaço”, explicou Renee King, que começou uma página de angariação de fundos para ajudar a família. “O meu objetivo é conseguir dinheiro para ajudar o John e os meninos a pagarem o funeral e para conseguirem sobreviver no próximo ano”, afirmou ainda, acrescentando que o marido de Imogen terá agora de lidar com o facto de ser um pai sozinho com dois bebés muito pequenos. Já John escreveu no Facebook que “todos os planos a dois terminaram”, confirmando o nascimento de Eleanor e a morte de Imogen.