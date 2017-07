Enapor socializa estudos preliminares do projeto de expansão e de requalificação do porto de Porto Inglês

18/07/2017 07:57 - Modificado em 18/07/2017 07:57

A empresa Nacional de Portos (Enapor) socializa esta terça-feira, 18, com os representantes das instituições estatais e sociais na ilha, os estudos preliminares do projeto de expansão e de requalificação do porto de Porto Inglês.

De acordo com a nota de imprensa a que Inforpress teve acesso, a apresentação que acontecerá no Salão Nobre “Isaac Pinheiro”, da Assembleia Municipal do maio, pelas 10:00, vai estar a cargo do administrador da empresa Alcídio Nascimento Lopes.

Refere ainda o documento que, durante a apresentação do mesmo, os presentes poderão fazer as suas intervenções, dando os seus contributos para o melhoramento do mesmo.

Inforpress