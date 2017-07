Paralímpico: Márcio Fernandes tenta revalidar título de campeão do mundo no lançamento do dardo no IPC’2017

18/07/2017 07:51 - Modificado em 18/07/2017 07:51

Márcio Fernandes entra em cena esta terça-feira, 18, no Campeonato do Mundo Paralímpico em Londres, Inglaterra.

O Paralímpico internacional cabo-verdiano já tem a pontaria afinada para defender o título de campeão mundial na prova de lançamento do dardo que se realiza do dia 14 ao dia 23 de Julho de 2017, em Londres, Inglaterra.

De relembrar que o atleta detém o título mundial conquistado em 2015, no último Campeonato do Mundo de Desporto Adaptado, em Doha, Qatar, onde alcançou os 56,24 metros no lançamento do dardo F44. Uma marca que superou o seu próprio recorde africano.

Na XV edição dos Jogos Paralímpicos, Márcio Fernandes classificou-se no nono lugar no lançamento do dardo. As marcas dos atletas ficaram nos 50,46 metros na primeira tentativa, 51,37 na segunda e 51,67 metros na terceira.