Assaltos no Mindelo : Comandante da PN garante que as autoridades estão a trabalhar

18/07/2017 07:49 - Modificado em 18/07/2017 07:49

Em resposta a uma onda de roubos que têm ocorrido, a Polícia Nacional informou que a Polícia Judiciária tem todo o processo nas mãos para a investigação. Declarações feitas pelo Chefe do Comando da Polícia em São Vicente, após a detenção do suspeito do assalto à Casa de Câmbio situada na rua Fernando Ferreira Fortes, esta sexta-feira. Além deste assalto, o supermercado Fragata na Praça Dom Luís foi assaltado com um prejuízo de 700 contos, bem como o supermercado RVM e registou-se, ainda, um assalto a uma moradia no Largo da Paz, onde um casal brasileiro ficou sem 100 mil escudos.

As informações foram avançadas por Alcides da Luz que adiantou que “Esse é mais um trabalho de investigação complexo. Já conseguimos colocar atrás das grades dois suspeitos e identificar outras pessoas envolvidas no crime”.