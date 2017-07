Play-off Sub-17: Batuque FC vence Geração Benfica no jogo da coroação do título

Com a conquista do título de campeão regional a uma jornada do fim, nesta última jornada o Batuque FC conseguiu mais uma vitória no jogo da consagração do título, frente ao Geração Benfica por 2-1.

Os pupilos de Djodje fizeram um percurso fantástico ao longo desta época desportiva e, mesmo tendo garantido o título a uma jornada do fim do Play-off, não abrandarão o passo e fecharam o campeonato com mais uma vitória e, nesta fase final foi a sexta consecutiva em seis jogos disputados. Contas feitas os jovens do Batuque FC conseguiram dez vitórias na fase regular do campeonato, isto é não perderam um único ponto ao longo deste campeonato, onde também saem com a defesa menos batida e o ataque mais concretizador da prova, sem dúvidas um justo campeão por tudo o que fez nesta época.

Esta equipa agora prepara-se para defender as cores do clube e da ilha na prova maior de clubes desta categoria, que ao que tudo indica será realizada em Mindelo, com arranque agendado para 27 do corrente mês. Segundo fonte da Comissão de Gestão do Futebol em São Vicente ao NN a data oficial do arranque da prova só será efectivada na Assembleia da FCF, mas que por sinal ainda não tem data.

No outro jogo da última jornada a equipa estreante na prova o Geneva impôs-se frente a Real Sociedade e aplicou chapa quatro a esta formação. Os comandados de Bruno Lesnar foram os grandes perseguidores do Batuque ao longo da fase regular do campeonato regional, mas nesta fase final entraram um pouco atabalhoados no Play-Off e cederam pontos logo nos dois primeiros jogos, o que retirou a esta equipa o sonho de alcançar a cereja no topo do bolo, logo na sua primeira aparição neste campeonato. O facto e que não deixa de ser uma prestação brilhante desta jovem formação, que superarão todas as espectativas e alcançaram números que certamente deixaram satisfeitos os dirigentes e os próprios jogadores da equipa.

Classificação Play-Off pormenorizada:

1-Batuque FC 18 pontos; 6 vitórias, 19 golos marcados e 2 sofridos. 2-Geneva 10 pontos; 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 19 golos marcados, 9 sofridos. 3-Real Sociedade 5 pontos; 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 7 golos marcados, 21 sofridos. 4-Geracao Benfica 2 pontos; 2 empates, 4 derrotas, 6 golos marcados, 14 sofridos.

Melhor marcador: Joshua Brito 18 golos (Batuque FC)