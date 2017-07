Duetos marcam 3ª gala TMC 2017

17/07/2017 01:15 - Modificado em 17/07/2017 01:15

Todo Mundo Canta 2017 já entrou na reta final. Este fim-de-semana, aconteceu no Centro Cultural do Mindelo, as três principais galas de eliminação e já estão na final sete concorrentes, que esperam agora o resultado da gala de resgate, onde os concorrentes eliminados, terão oportunidade de lutar por um lugar na finalíssima, que acontece a 06 de Agosto, conforme o calendário do projecto TMC 2017.

Este fim-de-semana, o CCM recebeu, a penúltima gala do projecto onde estiveram presentes 12 participantes. Gala que pela primeira vez na história do TMC acolheu um dueto entre os concorrentes, que cantaram e encantaram, tanto a nível individual, como pares, o que dificultou os jurados que em todas as eliminatórias avaliam, timbre vocal, afinação, ritmo, dicção, interpretação, performance.

Num ambiente quase lotado do CCM, espera-se agora que na próxima gala, a de resgate, sejam escolhidos os restantes para completar a totalidade dos concorrentes que irão a final este ano.

De relembrar que na edição passada, o concurso de vozes de São Vicente foi conquistada por Dainira Veríssimo, mais uma jovem a conquistar o TMC. Este ano, em conversa com um este participante afirma que este ano é a vez de um concorrente do sexo vencer a prova, o que nunca aconteceu até então.

Agora é esperar para ver, já que na final já estão a espera dois concorrentes, e caso mais algum seja resgatado vai ser uma final com mais homens, em relação ao ano passado, onde estiveram presentes dois num universo de 12 finalistas.

Em relação a prémios e número de classificados, a organização não avança detalhes, contudo garante um evento de qualidade, como tem acontecido desde a primeira gala, afirma.

Todo Mundo Canta”, em São Vicente, como forma de promover os talentos da nossa música, um projecto, que proporciona aos jovens a oportunidade de dar prioridade a música nacional, que é um dos requisitos essenciais do projecto “TMC”