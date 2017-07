Londres: Jovem de 16 anos acusado de 15 ataques com ácido

17/07/2017 00:57 - Modificado em 17/07/2017 10:54

A polícia britânica acusou um adolescente de ser responsável por uma onda de ataques com ácidos em Londres, no Reino Unido, numa altura em que o governo pondera agravar as penas para estes ataques.

A Metropolitan Police indicou hoje que um jovem de 16 anos enfrenta 15 acusações, incluindo por danos corporais graves.

O jovem, cujo nome não pode ser divulgado por causa da sua idade, foi preso depois de cinco condutores de ciclomotores terem sido atacados durante 90 minutos na semana passada.

A polícia adianta que o número de ataques com líquidos corrosivos reportados em Londres aumentou dos 261 em 2015 para os 454 em 2016 e o Governo já indicou que está a considerar aumentar as penas para estes ataques.

