Jovem que sofre de fortes dores de cabeça e sangramento, sem diagnóstico

17/07/2017 00:46 - Modificado em 17/07/2017 00:46

Há seis meses que Sofia Moreno viu a sua vida mudar de forma drástica devido a fortes dores de cabeça e sangramento pelo ouvido que lhe fizeram perder a capacidade de realizar qualquer tarefa. Os médicos não conseguiram diagnosticar os motivos do seu sofrimento. Os medicamentos não têm surtido efeito tendo sido obrigada a seguir uma terapia com comprimidos do sono para poder aliviar. Desesperada, a jovem pede apoio para conseguir uma consulta em Dakar onde acredita poder encontrar a sua saúde.

Sofia Moreno, 25 anos, reside em Porto Madeira, ilha de Santiago, e há seis meses que sofre de fortes dores de cabeça, sangramento pelo ouvido e perdeu agora os movimentos do lado esquerdo o que lhe impossibilita de realizar qualquer tarefa. Apesar das sucessivas consultas e exames, a jovem mãe de três filhos não teve ainda qualquer diagnóstico por parte dos médicos.

Os familiares tudo fizeram para ver a jovem livre do sofrimento. Os pais chegaram a vender toda a criação de gado para conseguirem meios financeiros para a realização dos exames, nomeadamente da TAC que não acusou qualquer doença.

O sentimento de impotência e dependência bateu à porta da jovem mãe que afirma que devido à sua condição, teve de ir viver com a mãe, uma vez que não consegue cuidar dos filhos, pois são intensas as dores e o sangramento pelo ouvido.

Desesperada, a mulher veio a público pedir apoio na tentativa de poder deslocar-se a Dakar onde acredita poderá ser diagnosticada e, sobretudo, encontrar médicos que lhe possam devolver a saúde e poder dar continuidade à criação dos filhos.

Estando desempregada, Sofia tem encontrado várias dificuldades para sustentar os filhos, motivos também que lhe levaram a morar em casa da mãe que também possui fracos recursos. Nessa sequência, Sofia pede a solidariedade das pessoas no sentido de poder minimizar o sofrimento da família.

O sofrimento de Sofia Moreno veio a público através de um vídeo publicado pelo Movimento Safendetudora que tem vindo a desenvolver um trabalho social junto das comunidades ajudando e apoiando pessoas, contribuindo para a emancipação comunitária através de atitudes conscientes. O trabalho deste movimento foi recentemente reconhecido na última Gala Somos Cabo Verde.

Seguem os contactos de Sofia Moreno: 5217977

Número de conta BCA: 85495219101

Nib: 000300008549521910176