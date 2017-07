Bairro de Cobon requalificado com calcetamentos, espaços verdes e praça

17/07/2017 00:43 - Modificado em 17/07/2017 00:43

O bairro de Cobon, na cidade da Praia, está totalmente requalificado. A Edilidade investiu em obras de calcetamento, arruamentos, valas de esgoto, espaços verdes e praça com foco na drenagem da água. Os moradores que estiveram presentes na inauguração da obra dizem-se agradados.

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, inauguraram no passado sábado as obras de requalificação e transformação realizadas no bairro de Cobon.

Com calcetamentos, arruamentos, valas de esgoto, espaços verdes e praça com foco na drenagem da água, os moradores dispõem agora de uma zona mais agradável e com maior conforto.

Alícia Monteiro abordada pelo NN diz nunca ter visto a zona “tão bonita” como está hoje. “Até os moradores hoje têm um novo sorriso”. Questionada sobre os problemas do bairro de Cobom, a entrevistada assegura que havia grandes problemas de saneamento, falta de água, estradas pois na época das chuvas ninguém se atrevia a sair de casa devido à lamaceira.

Eugénio Garcia acredita que muitos dos problemas enfrentados pelo bairro já foram sanados com a obra de requalificação o que o deixa agradado.

O Edil Óscar Santos acredita que a requalificação do bairro irá resolver muitos problemas dos moradores, sobretudo a drenagem da água e que contribuirá para melhorias na saúde pública, para além de levar mais auto-estima aos moradores.

A primeira fase da obra inaugurada foi orçada em 150 mil contos. A segunda fase será concluída em cerca de um mês e meio e vai custar mais 100 mil contos.