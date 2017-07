Mindelense aguarda posicionamento da FCF

17/07/2017 00:37 - Modificado em 17/07/2017 00:37

O presidente do Club Sportivo Mindelense reagindo ao acórdão do Conselho de Disciplina que ilibou a Ultramarina de responsabilidades na não realização do jogo da primeira mão do campeonato nacional de futebol , diz que “estamos a aguardar a decisão da Federação Cabo- Verdiana de Futebol para agirmos”.

Conforme as declarações de Daniel Jesus resta a aguardar pela FCF que tem nas mãos uma batata que ela mesmo colocou a assar e depois colocou nas mãos . È que ninguém sabe como se vai jogar a primeira- mão se já se jogou a segunda mão . Entretanto o SCP já disse que só espera até ao dia 31 de Julho para jogar as duas mão da final .Não é preciso uma maquina de calcular para saber que dentro desse tempo não se consegue jogar duas mãos das meias –finais , se não houver recursos , e duas mãos da final se não houver recursos . E agora Victor Osório ?