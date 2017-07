São Vicente: taxista assaltado e sequestrado

17/07/2017 00:34 - Modificado em 17/07/2017 00:34

Um taxista foi assaltado, ontem às 12h e 30m, e depois sequestrado sob a ameaça de uma faca por dois indivíduos. O taxista apanhou os dois homens na zona da Ribeirinha para fazer um frente, mas em determinado ponto do trajeto foi ameaçado com uma faca e obrigado a dar o dinheiro que tinha. Mas, foi mantido como refém durante um determinado tempo e depois solto. As autoridades policiais encontraram o táxi junto de um poço na Ribeira de Vinha. A PJ já tomou conta desta ocorrência para tentar compreender o que se passou e tentar chegar aos suspeitos.

Em atualização