Suspeito de assalto a Casa de Câmbios nega autoria do crime

17/07/2017 00:32 - Modificado em 17/07/2017 00:32

O cidadão nigeriano detido pela PJ e acusado pelo Ministério de Público como o autor do assalto a Casa de Câmbios, no Mindelo, no dia 10 nega a autoria do crime que é acusado. Em sede instrução negou a autoria do assalto sustentando que não existem provas contra ele apenas as declarações das testemunhas que dizem que “ foi um mandjaco”. Não existem imagens da câmara de vigilância da Casa de Câmbios, pois conforme o NN noticiou: nada foi gravado. Na casa do suspeito não foi encontrado dinheiro com origem no roubo ou outros indícios que pudessem ser ligados ao assalto. Mas, o juiz de instrução considerou que as provas apresentadas pelo MP eram consistentes e determinou a medida de prisão preventiva.