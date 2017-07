CD considera que a Ultramarina não teve culpa e manda arquivar o processo

14/07/2017 13:51 - Modificado em 14/07/2017 13:51

O Conselho de Disciplina da Federação Cabo-verdiana de Futebol considerou que a Ultramarina não teve culpas pelo facto de as portas do estádio Orlando Rodrigues não terem sido abertas para a realização do jogo da primeira- mão do campeonato nacional . Assim os membros do Conselho de Disciplina, reunidos no dia 12 de Julho, “acordaram em considerar improcedente por não provada, a acusação deduzida contra o Futebol Club Ultramarina, e em consequência, mandar arquivar o processo”.

No passado dia 29 de Junho o Conselho de Disciplina da Federação Cabo-verdiana de Futebol instaurou um processo disciplinar contra o Futebol Clube Ultramarina, em virtude do dos relatórios da equipa de arbitragem e dos delegados do jogo, que não realizou-se porque o estádio estava fechado.

Na contestação ao processo disciplinar instaurado pela FCF no caso do jogo da 1ª mão com o Mindelense, a Ultramarina alega que segundo o artº 8 da prova a responsabilidade da organização dos jogos é única e exclusiva da FCF.

Em sua defesa, a Ultramarina refutou a nota de culpa nomeadamente sobre o estádio, que é propriedade da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, e que o é falso a informação que o seu guarda-redes é o responsável pelas chaves do estádio Orlando Rodrigues.

Agora a questão que se coloca é : como se vai jogar a primeira –mão se já se jogou a segunda mão . Recorde-se que o Mindelense jogou sob protesto o jogo da segunda-mão que acabou por perder por 2-0