Polícia Judiciária detém suspeito de assalto a Casa de Cambio

14/07/2017 13:35 - Modificado em 14/07/2017 14:13

A Polícia Judiciária acabou de deter na zona da Bela Vista, Pedreira, o indivíduo suspeito de ter assaltado a agência de câmbio em São Vicente, na última segunda feira.

O NN que esteve no local na hora da detenção pode confirmar que a descrição do detido condize as que foram feitas pelas testemunhas . A PJ acredita que homem que deteve é o mesmo que assaltou a casa de câmbios e levou cerca de 500 contos . Não conseguimos apurar se o dinheiro foi apreendido , apenas constatamos a apreensão de computadores , uma televisão LCD e outros objectos que não conseguimos identificar .

Os agentes da Brigada de Roubos da PJ chegaram na casa do suspeito por volta das 12 horas num carro descaracterizado . Simularam que estavam a fazer um trabalho na rede eléctrica da rua e acabaram por apanhar o suspeito de surpresa

actualizado as 14h 08 m