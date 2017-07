Produção do Grogue da Safra de 2017 em Santo Antão : Alambiques serão selados dentro de 15 dias

Faltando quase duas semanas para o término do processo de fabrico do grogue deste ano na Ilha de Santo Antão todos os produtores já concluíram o processo, isto para a preservação e valorização do produto.

A selagem oficial dos Alambiques por parte da Inspecção Geral das Actividades Económicas acontece no mês de Agosto em Santo Antão, uma medida aprovada na lei para aumentar a preservação e valorização do grogue da cana sacarina.

Com relação a 2016 a entidade que gere este processo recebeu algumas denúncias de que alguns produtores, terão continuado com a produção do produto depois do período estabelecido pela lei ter expirado, ou seja de Janeiro a Julho. Muitos dos produtores do aguardante não querem ter este ano mesmo problema por isso estão a fazer tudo para cumprir com a prazo legal, isto para que a qualidade do produto não seja posta em causa visto que é uma marca da Ilha das montanhas.

De Agosto a Dezembro constata-se a insuficiência da cana sacarina para a produção do grogue em condições normais, pelo que esta lei visa aumentar e garantir a qualidade da produção em condições consideradas normais, por isso os produtores encaram com naturalidade a lei que visa a selagem dos alambiques neste período.

Um dos problemas que a entidade que gere a produção do grogue na ilha quer evitar é a utilização do açúcar refinado e de outros produtos proibidos na produção do aguardente, problemas este que ao longo dos anos pode-se constatar em muitos dos Trapiches da Ilha.