Idalina Freire alerta para a situação da pobreza no país

14/07/2017 04:29 - Modificado em 14/07/2017 04:29

A Presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Idalina Freire, alerta para a situação da pobreza em Cabo Verde e apela por uma maior atenção por parte do Governo.

No âmbito das audições para a preparação do OE d o próximo ano, Idalina Freire foi recebida esta quarta-feira pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia, a quem apelou uma maior atenção por parte do Governo no que toca à situação da pobreza no país.

A reabilitação habitacional e a construção de casas de banho é uma das preocupações apresentadas. Também se mostra prioritária a criação do programa concreto de promoção e divulgação de micro, pequenas e médias empreendedoras, com a criação de pacotes de crédito mais acessíveis para apoiar estas classes.

Idalina Freire apresentou um leque de propostas para o combate à pobreza bem como a criação de pacotes publicitários mais acessíveis para as micro e pequenas empresas, nomeadamente, nos órgãos de comunicação pública como formação para se conseguir maior penetração no mercado.