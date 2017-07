Ulisses Correia e Silva procura solução para ligação marítima em São Nicolau

Após ter visitado Santo Antão e São Vicente, o Primeiro-ministro continua a sua ronda pelos municípios do país e, agora, é a vez de São Nicolau, tendo como objectivo o de contactar a população e entender os problemas da ilha. A questão do transporte foi a preocupação demonstrada e Ulisses Correia e Silva expõe, à RCV, as soluções que o Governo quer implementar no sentido de diminuir as dificuldades de ligação marítima da ilha.

“Vamos adoptar um conjunto de medidas para permitir que o transporte marítimo seja mais regular para São Nicolau. Sei que o ‘Ribeira de Paul’ está em processo de manutenção, mas vamos garantir para que não fique muito tempo parado, no âmbito daquilo que é a actividade normal de funcionamento dos barcos de São Nicolau e eventuais paragens para manutenção”, sublinhou Correia e Silva.

Ainda dentro da questão dos transportes, Correia avança o processo que está a decorrer no sentido de “garantir que o Praia d’Aguada comece a operar brevemente” para dar resposta aos problemas de ligação na ilha.

Ainda para a ilha, avança investimentos públicos, isto no “desencravamento de algumas localidades por via do acesso e requalificação urbana”. Ulisses Correia e Silva perspectiva no sentido de melhorar o acesso para que haja melhor escoamento de produtos agrícolas para o mercado local e outros.

A visita à ilha termina esta sexta-feira.