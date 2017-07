Sondagem : Abraão Vicente é o ministro com maior notoriedade

14/07/2017 04:16 - Modificado em 14/07/2017 04:16

Uma sondagem da empresa de estudos de opinião, Pitagórica, encomendada pela Presidência da República, revela que Abraão Vicente é o ministro com maior “notoriedade” em relação aos seus colegas do Governo, noticia o jornal A Nação.

Na sua edição desta quinta-feira, aquele semanário escreve que o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, em termos do desempenho, está “muito próximo” da sua notoriedade a que ultrapassa os 90 por cento (%).

De acordo com o mesmo jornal, a seguir vem o ministro dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, com 76%. O ministro das Finanças, Olavo Correia, é o homem que se segue, com 71%.

“Os restantes membros do Governo aparecem mal cotados no inquérito, com desempenho e notoriedade a se situarem entre 14 e 20%”, diz, ainda, a mesma fonte.

A nível da governação, acrescenta o A Nação, o executivo de Ulisses Correia e Silva obtém uma classificação “muito satisfatória”, com um desempenho a rondar os 60%.

Inforpress