Novo app da Microsoft narra o mundo para pessoas cegas

13/07/2017 04:46 - Modificado em 13/07/2017 04:46

A Microsoft lançou um aplicativo de smartphone que usa visão computacional para descrever o mundo para deficientes visuais. Uma vez com o app Seeing AI no seu smartphone, o utilizador pode apontar a câmara do dispositivo para um objecto ou pessoa e a ferramenta irá identificá-los. Tudo isso é feito usando inteligência artificial que é executada localmente no seu telefone.

A novidade está disponível para download gratuitamente em dispositivos com o sistema iOS, da Apple. Além de reconhecer as pessoas e tentar adivinhar a idade delas, o aplicativo pode identificar produtos. Também lê e digitaliza documentos e consegue distinguir cada uma das moedas e notas de dólar.

O aplicativo usa redes neurais para identificar o mundo ao seu redor. As funções mais básicas do serviço são realizadas directamente no próprio dispositivo. Isso significa que se podem aceder às funções ​​com mais rapidez e em situações onde não há internet estável. No entanto, algumas ferramentas requerem uma conexão com a nuvem.

Fonte: www.leiaja.com