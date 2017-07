Nokia 6 lidera lista de mais vendidos da Amazon nos EUA

13/07/2017 04:44 - Modificado em 13/07/2017 04:44

O Nokia 6 tem sido um exemplo de todo o potencial desta nova fase da fabricante finlandesa sob os cuidados da HMD Global. A marca, no fim de contas, ainda parece capaz de arrebatar multidões e aquecer os corações de quem encontra nos aparelhos da empresa produtos de qualidade e confiança.

Agora, depois de fazer um sucesso gigantesco no seu período de pré-venda na China, o Nokia 6 mostra ao que veio nos seus primeiros dias em terras norte-americanas. Um dos poucos mercados agraciados com a chegada do telemóvel – que teve a sua chegada adiada na Índia e no Reino Unido –, os EUA parecem ter recebido o brinquedinho de braços abertos, fazendo com que ele já figure na lista dos mais vendidos da Amazon.

Fonte: www.tecmundo.com.br