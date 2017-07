Voleibol: Atlético Volley entra a vencer no Campeonato Nacional

13/07/2017 04:33 - Modificado em 13/07/2017 04:33

O Campeonato Nacional Sénior Masculino que tem como anfitriã a Cidade da Praia, teve início na terça-feira 11 e os campeões regionais de São Vicente, o Atlético, entraram a vencer frente à equipa do Spartak do Fogo, por 3-0.

Os hexacampeões regionais entraram da melhor forma possível na prova que decorre na Capital do país e, frente aos campeões do Fogo, não deram hipóteses, repetindo o mesmo resultado da época passada quando, no jogo três, venceram o mesmo adversário por 3-0. No primeiro set, a equipa do Atlético venceu por esclarecedores 25-15, no segundo set a equipa do Spartak criou mais dificuldades e o set só ficou concluído quando o Atlético alcançou o resultado de 32-30. No terceiro set, a equipa do Atlético fez o mesmo resultado do primeiro set, 25-15, e fechou a partida.

Com este resultado, a equipa são-vicentina que não época passada procurava o penta campeonato nacional e que foi destronada pela equipa do ABC da Praia que joga, precisamente, a defesa do título em casa, arranca da melhor forma possível este campeonato com a sua primeira vitória.

O Atlético volta a entrar em cena nesta quinta-feira 13 para defrontar, na segunda jornada do Grupo A, a equipa do Voley Clube, encontro este agendado para as 17:30. Recorda-se que se o Atlético vencer este encontro qualifica-se para as meias-finais da prova.

