FCF diz ao Sporting que está á espera do Conselho de Disciplina

13/07/2017 04:32 - Modificado em 13/07/2017 04:32

Em carta enviada ,ontem , ao Sporting Clube da Praia a direcção da Federação Cabo-verdiana informou que aguarda a decisão do Conselho de Disciplina “ sem a qual não podemos actuar nem continuar com campeonato 2016 / 17 “ .Esta resposta responde as inquietações do SCP que tem que se deslocar fora para disputar a primeira-mão da final de acordo com o calendário definido pela própria FCF e anda não sabe onde

E tudo indica que vai haver novo adiamento , pois mesmo que a decisão da CD seja conhecido hoje já não há tempo para a preparação da viajem seja lá para onde for

Nas redes sociais a direcção da FCF tem sido responsabilizada por entre outras coisas “ A ausência de um posicionamento assertivo da FCF no primeiro instante resultou num embróglio bastante dificil de resolver” . Isto tem ver com facto de ter mandado disputar a segunda mão da meia final sem haver uma decisão do Conselho de Disciplina em relação ao jogo da primeira-mão que não foi disputado pelas razões que se conhecem.