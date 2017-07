Suspeitos de assaltos na Boa Vista detidos pela PN

13/07/2017 04:22 - Modificado em 13/07/2017 04:22

Quatro jovens residentes no bairro de Boa Esperança, suspeitos de terem perpetuado assaltos com recurso à mão armada na ilha da Boa Vista, foram detidos pela Polícia Nacional esta terça-feira na sequência de um mandado de busca.

Os indivíduos com idades compreendidas entre os 19 e os 23 anos estão indiciados de terem assaltado um casal de turistas e outros nacionais.

Recorrendo à mão armada, os assaltantes encapuzados assaltaram o grupo que fazia uma excursão tendo conseguido levar os pertences como telemóveis, tabletes, máquinas fotográficas, carteira com dinheiro, objectos encontrados na posse dos suspeitos agora detidos no âmbito do mandado de busca realizada na passada terça-feira, dia 11.

A detenção dos meliantes resultou na apreensão de catanas, facas e paus. Os indivíduos deveriam ser presentes ao Tribunal ainda na tarde desta quarta-feira.