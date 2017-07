Kily: “Estamos todos cabisbaixos e ansiosos à espera da equipa com quem vamos jogar”

O Sporting da Praia conseguiu chegar à final do Campeonato Nacional, sete anos depois da última presença em 2011. Mas, neste momento, o cenário é diferente, pois a equipa já há mais de uma semana aguarda o adversário para a final agendada já para este sábado 15, adversário que este ano vai ser apurado na secretaria, um cenário que deixa, segundo Kily, jogador do Sporting da Praia, em desvantagem perante as outras equipas e manifesta que a sua equipa está a ser injustiçada pela FCF.

Devido ao caso da primeira mão da meia-final entre a Ultramarina e o CS Mindelense que está entregue ao CD da FCF, o jogo da primeira mão da final agendado primeiro para o dia 08 deste mês, foi adiado para o dia 15 mas, faltando apenas dois dias para o jogo, o Sporting da Praia não sabe com quem irá medir forças, o que leva o extremo da equipa Kily a realçar ao NN que todos na equipa estão “cabisbaixos” e ansiosos à espera da equipa contra quem vão jogar. “Mas também estamos motivados e focados no nosso objectivo”, adianta.

Para Kily, o Sporting está a ser injustiçado pela FCF, porque as outras equipas já sabem com quem vão jogar e, por isso, vão-se preparar e estudar bem o Sporting. “Nós estamos a treinar sem saber quem será o nosso adversário e, não sabemos como vamos preparar os treinos”, reforça o atacante dos Leões da capital.

Mesmo com todos os problemas envoltos no jogo da final, o avançado aponta que a preparação está a correr a todo o gás e a equipa está motivada e ansiosa para o dia do jogo. “Só não conhecemos ainda o adversário, mas uma final é sempre uma final e estamos a preparar todos os detalhes e mínimos pormenores”, realça o camisola 7.

Confrontado a revelar a sua preferência sobre o adversário da final entre o CS Mindelense e a Ultramarina, Kily não tem nenhuma preferência e diz que, sendo uma final, a sua equipa vai jogar contra quem for. “O Sporting entra em todos os jogos com o pensamento somente na vitória”, sublinha.

Os comandados de Lito Aguiar vinham de uma série de jogos bem conseguidos e esta paragem certamente faz mossa não só à equipa verde e branca da Praia, como também aos outros adversários da final. Confrontado com a possibilidade de um novo adiamento se o caso não for decidido atempadamente, Kily diz que se for assim a sua equipa certamente vai tomar uma posição em relação a isso, porque a equipa sente-se prejudicada pelos erros dos outros. “Nós não podemos ficar aqui sentados a fazer de coitados à espera que decidam quando vamos jogar. Nós temos planos, alguns jogadores têm as suas férias marcadas, outros vão sair fora, por isso, não podemos esperar até quando quiserem decidir”, concluiu o extremo dos Leões da capital.

