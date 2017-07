Gangnam Style não é mais o vídeo mais visto do YouTube

12/07/2017 17:39 - Modificado em 12/07/2017 17:42

Há cinco anos, em julho de 2012, o sul-coreano Psy começou a ganhar fama mundial ao postar no YouTube o videoclipe de “Gangnam Style”, o grande sucesso de sua carreira. Pouco tempo depois, em dezembro daquele mesmo ano, o vídeo se tornou um hit global e foi o primeiro vídeo a ultrapassar a marca de 1 bilhão de visualizações no portal.

Desde então, o clipe de Psy reinava soberano no topo da lista dos vídeos mais vistos de todos os tempos no YouTube, mas isso acaba de mudar. Isso porque o clipe da música “See You Again“, de Wiz Khalifa com participação de Charlie Puth já conta 2,896 bilhões de visualizações contra “apenas” 2,894 bilhões do vídeo do artista sul-coreano.

Lançado em abril de 2015, o clipe de Wiz Khalifa é parte da trilha sonora do filme Velozes & Furiosos 7 e homenageia o ator Paul Walker, morto em 2013 e que ganhou notoriedade justamente por atuar na franquia.

Em terceiro lugar na lista dos vídeos mais vistos do YouTube está o clipe de “Sorry”, de Justin Bieber, com 2,636 bilhões de views, enquanto o vídeo de “Uptown Funk”, de Mark Ronso e Bruno Mars, vem logo em seguida, com 2,550 bilhões de visualizações.

A grande surpresa da lista, porém, é a quinta colocação: o vídeo “Despacito“, de Luís Fonsi e Daddy Yanke, já foi visto 2,486 bilhões de vezes e se coloca como forte candidato a ser o primeiro a ultrapassar a marca dos 3 bilhões.

Fonte: www.tecmundo.com.br