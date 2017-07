Estrela do Instagram espanca polícias completamente nua

12/07/2017 04:12 - Modificado em 12/07/2017 04:12

Brissa Dominguez, de 25 anos, costuma dar que falar pelas curvas e pela ousadia. A jovem modelo mexicana exibe o corpo sem pudores nas redes sociais mas, desta vez, é notícia por ter espancado vários agentes da polícia enquanto estava completamente nua. A manequim invadiu os terrenos do Edge Hotel, em Clearwater, na Florida, EUA, durante a madrugada. Foi descoberta por um funcionário que lhe ordenou que saísse do espaço, ordem que Brissa não acatou. As autoridades foram então chamadas. Quando os polícias chegaram, encontraram Brissa completamente nua e muito irritada. Os agentes deram-lhe uma toalha para que a jovem se cobrisse, mas foram prontamente chicoteados com esta. “Ela atingiu-me várias vezes na cara com a toalha”, conta o agente Richard Edmonds da polícia da Florida. Detenção “particularmente violenta” Quando tentaram imobilizar a jovem, foram violentamente agredidos. Brissa pontapeou os agentes da polícia, mordeu-os e cuspiu-lhe em cima. Quando Edmonds lhe tentava colocar algemas, deu-lhe “uma valente coice”. Os polícias dizem que “a detenção foi feita em circunstâncias particularmente difíceis”. Brissa, que nasceu no México mas vive há vários anos nos Estados Unidos, está acusada de invasão de propriedade, resistência a detenção e agressão a agente da autoridade. Foi detida sob uma fiança de 8 mil dólares, mas já está em liberdade, depois de a ter pago. A jovem conta com mais de 74 mil seguidores só no Instagram e trabalha como modelo de biquínis e lingerie. A polícia dá conta ainda de que um homem de 25 anos foi detido, depois de andar pela receção do hotel “nu e alcoolizado”, ao mesmo tempo da detenção de Brissa. As autoridades não adiantam, no entanto, se os dois casos estão relacionados

cm.pt