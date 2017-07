Courts de Ténis de Afonso Martinho recebem Campeonatos Regionais de Santo Antão

12/07/2017 04:08 - Modificado em 12/07/2017 04:08

A Cidade da Ribeira Grande recebe nos Courts de Ténis de Afonso Martinho, os três Campeonatos Regionais da modalidade, Sub-15, Mistos (Sub-16, Sub-18 e Femininos) e Sénior Masculino, provas estas que decorrem desde segunda-feira, 10.

Os Campeonatos Regionais das diversas categorias contam com a participação dos atletas da Ilha, uma prova que vai determinar os representantes da Ilha no Campeonato Nacional da modalidade, sendo que Samuel Lopes Campinha já tem passaporte garantido para a fase final do Campeonato Nacional dos Seniores Masculino, pois é o detentor do título nacional, título este que conquistou em Janeiro deste ano, precisamente jogando em casa.

No sénior masculino, seis atletas competem para o título de campeão regional na posse de Samuel Lopes, onde o também campeão nacional em título conta com a concorrência de Nélson, Kito, Djuna, Manu e Djony, campeão que será conhecido na sexta-feira 14. No que toca ao campeonato de Mistos outros seis atletas lutam pelo título de campeão regional que será conhecido também na sexta-feira, com a participação dos atletas Dany, Hélio, Sílvia, Nely, Húgner e Cálu.

No quadro de Sub-15, sete atletas estão envolvidos na luta pelo título que irá determinar o participante na competição maior da modalidade. São eles: Léo, Edson, Faby, Lã, Lenine, Beny e Edinho. Por ser uma prova com mais jogadores, este campeonato tem o término agendado para sábado 15.