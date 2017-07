Largo da Paz : larápios entram pela janela levam 100 contos e máquinas de filmar

12/07/2017 03:58 - Modificado em 12/07/2017 03:58

Um casal brasileiro , que está em Cabo Verde a rodar um filme , ficou sem a quantia de 100 mil escudos , máquinas de filmar e um disco duro onde tinham as imagens que já tinham recolhido . O roubo aconteceu ,ontem de noite , no Largo da Paz , São Vicente numa casa de primeiro andar junto ao Centro Espirita . De acordo com o relato dos lesados à PN o homem estava na sala e abriu a janela por que estava muito calor . Teve a necessidade de ir ao quarto para tirar umas dúvidas com a mulher . Tiveram a sensação que alguém estava dentro da casa e quando se dirigiram para a sala viram os ladrões que acabaram por fugiram pela janela . A PN foi chamada ao local mas nada pode fazer . O casal lamenta sobretudo o roubo do disco duro que contém todo o trabalho que tinham feito em Cabo Verde.