Assalto na agência de câmbios : as câmaras de vigilância não gravaram nada

12/07/2017 03:55 - Modificado em 12/07/2017 03:55

A PJ continua sem saber o paradeiro do homem que na manhã de segunda feira , 10, assaltou a Agência de Câmbios na cidade do Mindelo levando 500 mil escudos.E para complicar as investigações este online sabe que a PJ não dispõe de imagens do assalto porque as câmaras de vigilância colocadas na agência não gravaram nada . Sem as imagens resta o motorista de táxi que terá transportado o assaltante até a Praça Estrela . Mas, este mantém o seu depoimento inicial no sentido que conduziu sob a ameaça de uma arma e que quando o assaltante mandou para este saiu e não o viu mais .

Um funcionário do estabelecimento, situado na Rua Ferreira Fortes, do ECV Serviços Financeiros e Agencia de Câmbios, descreveu o assaltante como um “mandjack” “negro, alto, forte e de olhos grossos amarelados, vestido com calça e camisa”.