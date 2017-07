Novo Banco: CPI para apurar o que aconteceu

11/07/2017 02:37 - Modificado em 11/07/2017 02:37

A Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo PAICV para o apuramento do contexto e das acções que levaram à criação e extinção do Novo Banco, iniciou as suas audições. Um processo que os grupos parlamentares do PAICV e do MpD têm demonstrado interesse em resolver. A CPI é liderada pelo deputado do PAICV, Manuel Inocêncio. Como adianta o Presidente à imprensa foi elencado um grupo de personalidades que, a ver da Comissão, pode contribuir para o “cabal esclarecimento” das questões da criação, gestão e extinção do Novo Banco.

As audições iniciaram esta segunda-feira e vão prolongar-se até ao dia três de Agosto. Ainda na fase inicial, o Presidente da Comissão já prevê o problema que pode vir a surgir depois da fase de audição.

“Naturalmente que a fase crucial é a da discussão do relatório. E é a discussão do relatório que determina se conseguimos um texto aceitável para todos os membros da Comissão, mas não posso garantir isso à partida”.

O assunto tem sido abordado de forma diferente pelos dois grupos parlamentares do MpD e do PAICV. A discussão dos dois grupos tem sido em torno da questão da extinção do Novo Banco, com os dois grupos a terem abordagens diferentes sobre o assunto. Ainda a questão da divisão de ideias prende-se com a solução encontrada, uma vez que o PAICV e o MpD também discordam neste aspecto.