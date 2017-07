Alerta vermelho : Três assaltos em menos de uma semana

11/07/2017 02:35 - Modificado em 11/07/2017 02:35

A cidade do Mindelo assistiu, no final da semana passada, a dois assaltos: na sexta-feira, 07 de Julho, no supermercado Fragata na Praça Dom Luís e no sábado, no supermercado RVM na Praça Estrela. Para terminar, esta segunda-feira feira, a Casa de Câmbios na Rua Fernando Ferreira Fortes também foi visitada pelos assaltantes.

No total dos três roubos contabilizam-se pouco mais de mil contos.

O primeiro assalto que aconteceu na sexta-feira, no supermercado Fragata da família Vasconcelos Lopes, na Praça Dom Luís, ocorreu de dia sem o uso de nenhuma arma. Os assaltantes deixaram os funcionários estupefactos, sem capacidade de reacção no momento do acontecimento. Estes, viram o assaltante a entrar com um capacete de motocicleta e levar o saco de 700 mil escudos e fugir numa mota com o cúmplice que o esperava à entrada.

No dia seguinte, o que não é habitual por estes lados, acontece o segundo assalto pela madrugada, no supermercado RVM, perto da Praça Estrela. Não se conhecem os meandros do acontecimento para este assalto, nem o montante levado pelos meliantes.

O terceiro assalto foi na Casa de Câmbios na Rua Fernando Ferreira Fortes. Um indivíduo armado com uma arma de fogo, assaltou na manhã desta segunda-feira o local levando consigo cerca de 500 contos. Com a arma em punho, dominou a proprietária e uma outra pessoa que se encontrava no interior do estabelecimento, apoderou-se de um saco com o dinheiro e pôs-se em fuga. No caminho ainda sequestrou um táxi, com a arma apontada ao condutor para que este o tirasse do local, conta outra fonte.

De acordo com o código penal, segundo o artigo 198º, quando o indivíduo emprega a violência recorrendo a armas, constrangendo e ameaçando a vida e a integridade física da pessoa, conforme o nº 2 do mesmo artigo, a pena é de 2 anos.

Neste caso, o assaltante da Casa de Câmbio usou da violência contra as pessoas do local recorrendo ao uso de uma arma… estas ficaram intimidadas, de forma a obter o que quis, no caso, o dinheiro.

Sabe-se, no entanto, que a PJ está à procura de pistas para a resolução do caso que, dos três, o assalto à Casa de Câmbios é o que mais tem possibilidades de ser desvendado mais rapidamente devido às imagens do sistema de segurança do local e que foram apreendidas pela Polícia Judiciária com fins investigativos e consequente reconhecimento do autor do crime de assalto à mão armada.

A insegurança nos locais regista-se numa altura em que o Governo prevê reduzir em 30 por cento (%) a taxa de criminalidade em Cabo Verde com o Projecto Cidade Segura. A primeira fase vai ser implementada em Janeiro de 2018, na Cidade da Praia, seguindo subsequentemente para as outras ilhas. Até 31 de Dezembro próximo estará operacional a rede da Praia e, antes de Dezembro de 2018, estará também pronta para entrar em serviço toda a rede que abarcará o Sal (Santa Maria e Espargos), a Boa Vista (Sal-Rei e Rabil) e São Vicente e ainda a segunda fase da Praia.

“O projecto irá mudar a forma como gerimos e encaramos a segurança urbana no dia-a-dia no nosso país. Trata-se de um conceito de segurança moderna, assente na tecnologia e que a coloca ao serviço da segurança pública e ao serviço das comunidades”, afirmou o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha à Inforpress.

A primeira fase está orçada em 4,5 milhões de dólares e Cabo Verde terá que construir o Centro de Comando Operacional que se vai situar na Achada Grande Frente nas instalações do Serviço Nacional da Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB).