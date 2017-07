POST : Eu JMN me confesso

11/07/2017 02:24 - Modificado em 11/07/2017 02:24

Num post na sua página do FACEBOK José Maria Neves faz um mea culpa , no que lhe toca , nos acontecimentos que emergiram das eleições presidenciais de 2011e faz revelações desconhecidas do público . Faz confissões .Pode ser um acto de contrição , mas fica-lhe bem . Quando chega a hora de colher as sementes da intolerância que plantamos inevitavelmente colhemos a intolerância . Também se plantamos discensos colhemos discensos . Mas quando publicamente se assume a nossa parte dos erros mesmo que so erramos na premissa que “todos erram” isso deve ser assinalado e valorado. Afinal a honra , a humildade são valores a preservar nestes tempos em que a loucura escolhe formas cada vez mais audazes de se manifestar e manifesta-se ganhando o estatuto de norma e sobretudo de impunidade

Eduino Santos

Uma Outra Leitura

Agradeço, com humildade, ao Senhor Comentarista pela sua brilhante análise. Concluída a leitura, surpreendi-me a refletir sobre o exercício da liderança política em contextos difíceis e complexos como o que emergiu das Eleições Presidenciais de 2011. O PAICV delas saiu institucional e politicamente muito fragilizado. Tínhamos perdido o encanto que galvanizara o país, desde 2001. E eu saí dessas eleições, tenho a consciência disso, muito desgastado e dilacerado por dentro. Todos erramos, uns mais do que outros, somos humanos, mas assumo a responsabilidade política principal, já que era o líder do Partido.

Aristides Lima, Felisberto Vieira, Júlio Correia, Sidónio Monteiro, Arnaldo Andrade, Nuno Duarte, Fernando Moeda e tantos outros apoiantes da candidatura presidencial de Aristides Lima são meus camaradas, desde há muito tempo, e nutro por eles respeito e amizade, apesar das nossas diferenças. Fizemos juntos a oposição democrática, nos difíceis anos 90, ganhamos juntos as eleições, em 2001, e protagonizamos juntos o processo de transformação de Cabo Verde. Uns no Governo, outros no Partido, no Parlamento ou nas Autarquias Locais.

Após as eleições de 2011, pensando no Partido, muito dividido e fragilizado, e no país, propus a todos que enterrássemos o machado de guerra e empreendêssemos o caminho sincero da reconciliação interna, respeitando as nossas diferenças e a liberdade de dissenso que deve existir num partido político democrático. Tínhamos a responsabilidade de garantir a estabilidade governativa e a coesão do Partido e do Grupo Parlamentar era essencial.

Nessa linha, fizemos um Encontro Nacional de Quadros, para quebrar pedras e abrir caminhos de diálogo e de participação a todos, e, no Congresso de 2013, convidei Cristina Fontes Lima, Felisberto Vieira e Manuel Inocêncio Sousa para Vice-Presidentes, Júlio Correia para Secretário Geral, Aristides Lima para Presidente do Instituto para Democracia e Progresso e abri o Conselho Nacional e os restantes Órgãos do Partido ao concurso de todos. Era preciso reconstituir “o mínimo compartilhado”. Acredito piamente na nobreza da política e na possibilidade de trabalharmos juntos, respeitando o percurso de cada um, num quadro de liberdade de espírito, de tolerância, de diálogo e de compromissos.

Não fossem essas medidas, dificilmente teríamos condições de realizar as eleições presidenciais internas, em 2014. Após as eleições, todos assumimos os resultados e trabalhamos com sinceridade para a vitória do PAICV. E aproveito para defender a honra, ainda que não precisem desta minha defesa, a obra de todas fala por si, da Sara Lopes, Leonesa Fortes, Marisa Morais, Cristina Duarte e Cristina Fontes, pelo extraordinário contributo que deram ao PAICV e a Cabo Verde, durante todos esses anos.

Na minha opinião, o futuro do PAICV passa pelo contributo de todos, num ambiente de liberdade de dissenso e de tolerância; de respeito pelas minorias, pela diferença e pela liberdade de expressão.

Para mim, em política, nem tudo o que parece é. Como de resto em quase tudo, aqui também não estou de acordo com Salazar.