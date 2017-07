Ex-funcionário da Enapor encontrado enforcado em Taiti

Luís Cláudio Veiga, de 44 anos, foi encontrado sem vida na zona de Taiti, Cidade da Praia. O corpo do ex-funcionário da Enapor, “Luizinho” ou “Tchapo” como era conhecido, foi encontrado dependurado numa árvore ao lado da Biblioteca Nacional.

O corpo de Luís Cláudio Veiga, de 44 anos, foi encontrado dependurado numa árvore na manhã desta segunda-feira, junto de um edifício em ruínas na zona de Taiti, na Cidade da Praia.

As autoridades suspeitam de um suicídio por enforcamento, no entanto, o NN sabe que já há uma investigação em curso para conhecer realmente o que terá acontecido.

De acordo com o irmão da vítima, “Luizinho” teria regressado recentemente da ilha de São Vicente e não aparentava quaisquer sinais de que poderia pôr termo à própria vida. O familiar conta que a vítima desenvolvia o próprio negócio com viagens para as ilhas, sobretudo, para a ilha do Maio onde tencionava fixar residência.

O levantamento do corpo foi feito na amanhã desta segunda-feira na presença da Polícia e da Delegacia de Saúde.